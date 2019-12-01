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Dünya

Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

Emre Gürkan Abay   | 01.12.2019
Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü

Moskova

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsü devrildi. 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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