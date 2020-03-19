Euro
7.07
Dolar
6.52
BIST 100
86,422.05
Altın
1,481.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19'dan ilk ölüm

Rusya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.

Dmitri Chirciu   | 19.03.2020
Rusya'da Kovid-19'dan ilk ölüm

Moskova

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirdi. 

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Rusya'da dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 147 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da hükümet Kovid-19 salgını için 'şimdilik yeni kısıtlayıcı önlemler' almayacak
Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor
Konya'da belediyelerden kiracılarına 2 aylık erteleme desteği
'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti

Benzer haberler

İtalya'da hükümet Kovid-19 salgını için 'şimdilik yeni kısıtlayıcı önlemler' almayacak

İtalya'da hükümet Kovid-19 salgını için 'şimdilik yeni kısıtlayıcı önlemler' almayacak

Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan koronavirüsten korunma uyarıları

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan koronavirüsten korunma uyarıları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı öneriler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı öneriler

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanları ile görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanları ile görüşecek