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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 68 artarak 17 bin 93’e, iyileşen hasta sayısı 2 bin 599 artarak 806 bin 982’ye ulaştı.

Ali Cura   | 30.08.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 990 bin 326’ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 980 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 990 bin 326’ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 68 artarak 17 bin 93’e, iyileşen hasta sayısı 2 bin 599 artarak 806 bin 982’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 36 milyon 400 bini geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 261 bin 733’e, ölü sayısı 11 artışla 4 bin 809’a çıktı. 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 340 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart ayının sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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