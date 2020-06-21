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Dünya

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 584 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 584 bin 680’e, ölü sayısı 8 bin 111’e ulaştı.

Ali Cura   | 21.06.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 584 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 584 bin 680’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 109 artarak 8 bin 111’e, iyileşen sayısı 5 bin 119 artarak 339 bin 711’e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4’ten yüzde 1,3’e düştü. Yeni vakaların yüzde 30,2’sinde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 1000’in altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 968 artarak 213 bin 946’ya, ölü sayısı 32 artarak 3 bin 597’ye çıktı.

17 milyona yakın test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 16 milyon 900 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 310 binden fazla kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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