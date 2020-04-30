Euro
7.60
Dolar
6.99
BIST 100
102,152.80
Altın
1,716.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 bin 498'e, ölenlerin sayısı 1073'e ulaştı.

Dmitri Chirciu   | 30.04.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Moskova

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 106 bin 498'e çıktı.

Ülkede 1333 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 11 bin 619, ölü sayısı ise 101 artarak 1073 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni vakaların yüzde 39,9'unun hastalık belirtisi taşımadığı kaydedildi.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 93 artarak 53 bin 739'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 208 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu, 194 bini son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 400 binden fazla test yapıldığını açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda toplam vaka sayısı 2 bin 600'ü aştı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilen kişi sayısı 170 artarak 1044'e ulaştı.

Ordudaki 279 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1352 öğrenci ve öğretmende Kovid-19'a rastlandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgınla mücadele kapsamında idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını ve 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı
AP Türkiye Raportörü Sanchez: Türkiye'ye minnettarım
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin: Enerji piyasalarındaki durum daha önce hiç yaşanmamıştı

Rusya, çöken petrol ve Kovid-19'un gölgesinde ekonomisini canlı tutmakta zorlanıyor

Rusya, Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesini onaylamıyor

Rusya, Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesini onaylamıyor
GÖRÜŞ - Esed hanedanının çöküşü ve alternatifleri

GÖRÜŞ - Esed hanedanının çöküşü ve alternatifleri
'Petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli'

'Petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli'