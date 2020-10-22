Euro
9.27
Dolar
7.82
BIST 100
1,212.97
Altın
1,917.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı”na katılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılıyor "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" Büyükçekmece gölü kıyısında bir eğitim uçağı, boş araziye düştü
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 971 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya çıktı.

Dmitri Chirciu   | 22.10.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti

Moskova

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya, ölenlerin sayısı 25 bin 242'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 971 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 artarak 25 bin 242'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 11 bin 428 artışla 1 milyon 107 bin 988'e ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 25,8'inde semptom görülmedi.

Son 24 saatte 512 bin test yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 413 artarak 381 bin 430'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 66 artışla 6 bin 187'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 512 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 55 milyon 600 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, salgının başlamasında bu yana 20 Ekim'de 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı, dün de 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: İçinde o hastalığın varlığını bilerek yaşamak ayrı bir psikoloji
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti
Diş sağlığı hizmetlerinde mesai düzenlemesi yapılacak
Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı

Benzer haberler

Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: İçinde o hastalığın varlığını bilerek yaşamak ayrı bir psikoloji

Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: İçinde o hastalığın varlığını bilerek yaşamak ayrı bir psikoloji

Merzifon OSB'de salgın sürecinde ihracat da istihdam da arttı

TSE Kovid-19 ile mücadeleyi 'belgelendirme modeliyle' destekliyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti
Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı

Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı
Öğrencilerin ateşi yükseldiğinde kimlik kartları uyarı verecek

Öğrencilerin ateşi yükseldiğinde kimlik kartları uyarı verecek