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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak

Emre Gürkan Abay   | 05.03.2022
Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak

Moskova

Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

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