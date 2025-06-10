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Dünya

Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası

Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 milyon ruble (yaklaşık 76 bin dolar) para cezası verildi.

Emre Gürkan Abay  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası

Moskova

Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, ABD merkezli şirketin 6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

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Rusya'da bu konuda Apple'a verilen ikinci ceza oldu.

Ülkede 19 Mayıs'ta, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verilmişti.

Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.

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