Rusya'da, ABD Senatörü Graham "terörle bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi
Amerikalı Senatör Lindsey Graham, Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edildi.
Moskova
Rusya Federal Mali Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre, Graham, terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler listesine eklendi.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya aleyhine açıklamalar yaptığı gerekçesiyle geçen yıl Lindsey Graham'a yönelik ceza davası açılması talimatı vermişti.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham'ı arananlar listesine almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.