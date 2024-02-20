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Dünya

Rusya'da, ABD Senatörü Graham "terörle bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi

Amerikalı Senatör Lindsey Graham, Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edildi.

Dmitri Chirciu  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Rusya'da, ABD Senatörü Graham "terörle bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi

Moskova

Rusya Federal Mali Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre, Graham, terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler listesine eklendi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya aleyhine açıklamalar yaptığı gerekçesiyle geçen yıl Lindsey Graham'a yönelik ceza davası açılması talimatı vermişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2023'te Graham'ı arananlar listesine almıştı.

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