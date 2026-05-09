Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen program, askeri geçit töreniyle başladı.

Törende yer alan birliklere Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev komutanlık etti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da törende üstü açık araba üzerinde üniformasız, takım elbiseyle yer aldı.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Laos liderleri ile Malezya Kralı katıldı.

Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törende, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Etkinlik esnasında Moskova'da mobil internet kesildi.

Bu yıl güvenlik gerekçesiyle kısıtlı sayıda katılımcının olduğu programı, sınırlı sayıda yabancı gazeteci takip etti.

"Askerlerimiz, NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güce karşı koyuyor"

Bakan Belousov'un askerleri selamlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Putin, "Sovyet halkının kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Sovyet halkının, Nazizmin yenilgiye uğratılmasına belirleyici katkısı oldu." dedi.

Putin, Sovyet askerlerinin savaşta büyük kayıplar vererek Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru için muazzam fedakarlık yaptığını belirterek, "Naziler haince Sovyetler Birliği'ne saldırarak, ülkeyi ve zengin kaynaklarını ele geçirmeyi, kültürümüz ve tarihi mirasımızı tamamen ortadan kaldırmayı, çok uluslu Sovyetler Birliği'nin tüm halklarını, milletlerini ve etnik gruplarını yok etmeyi, köleleştirmeyi ve soykırıma uğratmayı planladı. Suç içerikli hedeflere ulaşılması için Avrupa'da tüm güçler seferber edildi." diye konuştu.

Ukrayna'da "özel askeri operasyonda" yer alan askerlerin de kahramanca savaştığına işaret eden Putin, "Askerlerimiz, NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güce karşı koyuyor. Onlar, buna rağmen ilerleyişini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, Rusya'nın çatışmalarda her zaman zafer elde ettiğini ve edeceğini vurguladı.

Törende, askeri teknik araçlar yer almadı

Putin'in hitabının ardından Rus askerleri, Kızıl Meydan'da orkestra eşliğinde geçiş yaptı.

Askerlerin arasında Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan birlikler ve Kuzey Koreli askerler de yer aldı.

Etkinlikte, Ukrayna'daki çatışmalarda yer alan Rus birliklerinin görüntüleri, meydanda kurulan ekranlara yansıtıldı.

2008 yılından bu yana düzenli olarak sergilenen silah, tank, zırhlı araç, insansız hava araçları (İHA), ağır silahlardan füze ve hava savunma sistemleri gibi askeri teknik araçlar, güvenlik durumu nedeniyle bu sefer törende yer almadı. Etkinliğe ayrıca Suvorov, Nahimov ve Kadet askeri okul öğrencileri de katılmadı.

Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit töreni, "Su-30", "MiG-29" ve "Su-25" tipi savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi.

Liderler, Meçhul Askerler Anıtı'na karanfil bıraktı

Geçit töreni sonrasında Putin ve törene katılan diğer ülkelerin liderleri, Aleksandr Bahçesi'ndeki Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Başkan Putin, Zafer Günü vesilesiyle yabancı ülke liderlerine resepsiyon verdi.

Rusya'nın diğer kentlerinde de 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle törenler yapıldı. Diğer yandan, ülkenin sınırında bulunan bölgelerde, askeri geçit törenleri güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi.

Kutlamalar kapsamında her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının taşındığı "Ölümsüz Alay" etkinliği, bu yıl da çevrim içi düzenlendi.