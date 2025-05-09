Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı
Rusya'da, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Moskova
Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen program, askeri geçit töreniyle başladı.
Törende yer alan birliklere Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov komutanlık etti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da törene üstü açık araba üzerinde üniformasız takım elbiseyle katıldı.
Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanları yer aldı.
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Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törene, yabancı askeri birlikler olarak Çin, Belarus, Azerbaycan dahil 13 ülkeden askeri birlikler katıldı. En kalabalık birliğin Çin'e ait olduğu belirtildi.
Bakan Belousov'un askerleri selamlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.
"İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olayların çarpıtılmasına izin vermeyeceğiz"
Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başladı.
9 Mayıs 1945 tarihini ve zafer dolu olayların anısını sadakatle koruduklarını belirten Putin, "Galiplerin mirasçıları olarak, 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak, ülkemiz için, bütün millet için, her aile için, her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz." dedi.
İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri hatırladıklarını kaydeden Putin, "Bu savaş ile ilgili olayların çarpıtılmasına, cellatların haklı gösterilmesine ve gerçek galiplerin karalanmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Başkan Putin, "Rusya; Nazizm, Rus düşmanlığı, antisemitizme karşı yıkılmaz bir engel olmuştur ve olmaya devam edecektir ve bu saldırgan, yıkıcı fikirlerin savunucuları tarafından işlenen vahşetlere karşı mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.
Törende 130'u aşkın çeşit silah ve askeri teçhizat gösterildi
Putin'in hitabının ardından Rus ordusu mensupları ve yabancı birlikler ile birlikte toplam 11 binden fazla asker Kızıl Meydan'da orkestra eşliğinde geçiş yaptı.
Askerlerin arasında Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan birlikler de yer aldı.
Zaferin sembolü olan tarihi "T-34" tipi tank ile yaklaşık 130'dan fazla silah ve askeri teknik aracın yer aldığı törende, Rusya'da üretilen "Orlan", "Lantset", "Garpiya" insansız hava araçları (İHA) ilk kez sergilendi.
Törende, ağır silahlar olarak "İskender-M" kısa menzilli balistik füze sistemi, "S-400" hava savunma füze sistemi, "Yars" kıtalar arası balistik füze sistemi de bulundu.
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit tören, "Su-30SM", "MiG-29" ve "Su-25" tipi savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi.
Törenin ardından birlik komutanları ile el sıkışarak selamlaşan Putin, ayrıca Kuzey Kore komutanları ile ayak üstü konuştu.
Liderler Meçhul Askerler Anıtı'na karanfil bıraktı
Geçit töreni sonrasında Putin ve törene katılan diğer ülkelerin liderleri, uluslararası örgüt yöneticileriyle Aleksandr Bahçesi'ndeki Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.
9 Mayıs Zafer Günü, ülkenin birçok kentinde vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle devam etti.
Putin, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle resepsiyon verdi
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü'nde başkent Moskova'da verdiği resepsiyona dünyanın çeşitli ülkelerinden Rusya’ya gelen 20'den fazla devlet başkanı katıldı.
Putin, burada yaptığı konuşmada, günün önemine işaret ederek "Zafer Günü, dünyanın kaderi açısından büyük öneme sahip. Avrupa, Asya, Afrika ile Atlas ve Pasifik Okyanusu'nda, 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı her yerde Nazizm'e ve militarizme karşı özgürlük uğruna yakınları savaşan herkesin bu duyguyu anladığından eminim. Bize ekipman ve yiyecek sağlayanları unutmuyoruz." dedi.
Başkan Putin, zaferle elde edilen değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.