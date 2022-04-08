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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Uluslararası toplum Kramatorsk saldırısını objektif değerlendirmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı ile ilgili olarak uluslararası toplumu objektif değerlendirme yapmaya çağırdı.

Ali Cura   | 08.04.2022
Rusya: Uluslararası toplum Kramatorsk saldırısını objektif değerlendirmeli

Moskova

Bakanlıktan, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki gara düzenlenen füze saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırı ile ilgili “kanıtların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin suçlu olduğunu gösterdiği” savunulan açıklamada, parçaları trajedi yerinde bulunan Toçka-U füzesini Ukrayna ordusunun kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Kiev yetkililerinin sorumluluktan kaçamayacağına eminiz. Uluslararası toplumu Ukraynalı oluşumların işlediği suçlar hakkında objektif değerlendirme yapmaya, onlara silah tedarik etmeyi bırakmaya ve Kiev’i kabul edilemez savaş yöntemlerini terke teşvik etmeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kramatorsk Tren İstasyonu'na yapılan füze saldırısı

Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 5'i çocuk olmak üzere en az 50 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Saldırıya ilişkin olarak tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki diğer bazı tren istasyonlarını vurduklarını belirtmiş, saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kramatorsk Tren İstasyonu'na Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı savunulmuştu.


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