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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya topraklarına saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sularında Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin engellendiğine işaret edilen açıklamada, "2'si Rostov bölgesi topraklarında ve biri Moskova bölgesinin Ramenskiy ilçesinde olmak üzere 3 Ukrayna İHA'sı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya ait İHA'nın Moskova yönünde uçtuğuna dikkati çekerek, İHA'nın düşürülmesi sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil sağlık ekiplerinin çalıştığını aktardı.

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