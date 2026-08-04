Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Moskova bölgesinde 5 kişi öldü

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin Moskova Bölgesi'nde İHA saldırısını püskürttüğünü belirtti.

Saldırılarda en büyük hasarın Çehov ilçesi civarında meydana geldiğini aktaran Vorobyev, Novoselki sanayi bölgesinde, İHA saldırısı sonucu birkaç yangın çıktığını kaydetti.

En büyük yangının bir depoda çıktığı ve söndürüldüğü bilgisini paylaşan Vorobyev, bir elektrik trafo merkezi ve bir idari binanın da hasar gördüğünü, tüm acil servislerin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın İHA saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu belirten Vorobyev, "İlk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Solnışko köyünde, İHA parçalarının bir eve ve bir araca zarar verdiğini kaydeden Vorobyev, Moskova bölgesindeki Volokolamsk, Klinskiy, Çehov ve Serebryano-Prudskiy yerleşim birimlerinde İHA'ların görüldüğünü, ordunun saldırıları püskürtmeye devam ettiğini aktardı.

Leningrad bölgesindeki Wildberries tesisinde İHA saldırısının ardından yangın çıktı

Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Leningrad bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde bulunan Krasnıy Bor'daki lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının ardından yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, tesiste mevcut ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Tver bölgesindeki Wildberries deposu İHA saldırısında hasar gördü

Tver Valisi Vitaliy Korolev, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye yönelik İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.

Düşürülen İHA'ya ait bir parçanın Kalininskiy ilçesindeki Wildberries deposunun duvarına isabet ettiği bilgisini paylaşan Korolev, binanın kısmen hasar gördüğünü belirtti.

Korolev, depo çalışanlarının saldırıda zarar görmediğini, acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ve tesisin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Rusya: Ukrayna'nın limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdük

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Çornomorsk Limanı'nda askeri teçhizatın tamir edildiği, mühimmat, yakıt ve yağın depolandığı fabrika ile terminalin vurulduğu aktarıldı.

Saldırılarda, Nikolayev (Mıkolayiv) ve Yujnıy limanlarında askeri yük sevkiyatı yapan 2 kuru yük gemisi ile denizde seyir halindeki 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği ifade edildi.