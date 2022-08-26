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Dünya

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 345 obüs ve havan topunun yok edildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 26.08.2022
Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 50'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 9 zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini ileri süren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı ve 93. Mekanize Tugayına bağlı askeri birliklerinin büyük kayıplar vermesi nedeniyle pozisyonlarını terk ettiğini iddia etti.

Son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 9 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile S-300 savunma sisteminin radarının yok edildiğini aktaran Konaşenkov, 6 insansız hava aracının Rus savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Toçka-U" balistik füze, 6 "HIMARS" ve "Olha" çok namlulu roketatar füzelerinin ele geçirildiğini söyleyerek, "Ukrayna'da şimdiye kadar 273 uçak, 148 helikopter, 1813 insansız hava aracı, 369 hava savunma füze sistemi, 4 bin 392 tank ve zırhlı araç, 819 çok namlulu roketatar, 3 bin 345 obüs ve havan topu, 5 bin 54 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Son 24 saatte Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin 2 kez Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Konaşenkov, "Santrale yönelik saldırının, Dnipro bölgesindeki Marganets yerleşim biriminin batı tarafından yapıldığı tespit edildi. Buranın yüksek hassasiyetli silahla vurulması sonucunda ABD üretimi M777 obüsü yok edildi." dedi.

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