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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 307 obüs ve havan topunun imha edildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 16.08.2022
Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun 46. Hava Aracı Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 20'den fazla askerin etkisiz hale getirildiği, yaklaşık 30 askerin yaralandığını ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 72. Motorlu Piyade Tugayı'na ait 50'den fazla asker ile 6 askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Bahmut kentinin yakınlarında 50'den fazla Fransız yapımı "EMP F2" tanksavar mayının tespit edildiğini aktararak, söz konusu mayınların etkisiz hale getirilmesinin imkansız olduğunu ve bunun Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna güçlerine ait 7 yönetim merkezi, hava savunma sisteminin radar istasyonu ile yakıt deposunun imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini vererek, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1743 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 328 tank ve zırhlı araç, 799 çok namlulu roketatar, 3 bin 307 obüs ve havan topu ve 4 bin 902 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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