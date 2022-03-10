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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna'da tek taraflı olarak her gün insani yardım koridorları açacak

Dmitri Chirciu   | 10.03.2022
Rusya, Ukrayna'da tek taraflı olarak her gün insani yardım koridorları açacak

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da "insani yardım durumunun kötüleştiğini" ifade eden Mizintsev, Ukrayna'ya 1400 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Mizintsev, "Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak. Diğer yönlerdeki koridorlar ise Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığında açılacak." dedi.

Açılacak koridorların güvenliğini sağlayacaklarını belirten Mizintsev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler'e Ukrayna tarafı ile sivillerin tahliyesi konusunda yoğun şekilde çalışma çağrısında bulundu.

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