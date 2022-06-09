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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusunun Jitomir'deki eğitim merkezini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun Jitomir bölgesindeki eğitim merkezini vurduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 09.06.2022
Rusya: Ukrayna ordusunun Jitomir'deki eğitim merkezini vurduk

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin 24 Şubat'ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan Paraskoviivka yerleşim birimindeki mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Jitomir bölgesindeki Novograd-Volınskiy yerleşim biriminin etrafındaki yabancı paralı savaşçıların eğitildiği ve koordine edildiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait eğitim merkezi, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Ayrıca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle iki yönetim merkezi ve 'Osa-AKM' uçaksavar füzesi sistemi vuruldu." dedi.

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 18 askeri alanı vurduğunu ve Donetsk bölgesindeki Mazanivka yerleşim biriminin etrafında Su-25 savaş uçağının Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracı, 56 komuta merkezi, 127 topçu atış pozisyonu ve 273 askeri alanının imha edildiğini belirten Konaşenkov, bu gece 300 Ukraynalı milliyetçi güç, 7 askeri teçhizat, 2 Grad çok namlulu roketatar, 24 özel araç, 12 topçu teçhizat ile askeri yakıt deposunun vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 193 uçak, 130 helikopter, 1163 insansız hava aracı, 336 hava savunma füze sistemi, 3 bin 471 tank ve zırhlı araç, 493 çok namlulu roketatar, 1834 obüs ve havan topu, 3 bin 512 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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