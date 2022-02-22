Rusya, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmediklerini bildirdi.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kiev'in Moskova ile diplomatik ilişkileri kesmeyi gündeme getirmesiyle ilgili, gazetecilere değerlendirmede bulundu.
- Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor
- Putin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnamesini imzaladı
- Zelenskiy: Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir
Diplomatik ilişkileri kesme kararının, Kiev tarafının olacağını söyleyen Rudenko, "Biz böyle bir karar düşünmedik. Bu (diplomatik ilişkileri kesmek) bizim seçimimiz değil." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisinden talepte bulunduğunu, bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.