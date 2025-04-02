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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, enerji altyapımıza saldırmaya devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Rusya: Ukrayna, enerji altyapımıza saldırmaya devam ediyor

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Kursk bölgesindeki elektrik altyapı tesisine yönelik topçu ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sonucu elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy dahil Kiev yönetimi temsilcilerinin taahhütlerine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, İHA ve topçularla Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

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