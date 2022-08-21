Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,617.00
BTC/USDT
21,374.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.

Ali Cura   | 21.08.2022
Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık

Moskova

Sergey Şoygu, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

"Kinjal" hipersonik füzelerini Ukrayna’da kullandıklarını hatırlatan Şoygu, “Kinjal bizim özel askeri operasyonumuzda üç defa kullanıldı ve üç defa da mükemmel performansını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Dünyada bu füzenin özelliklerine sahip başka bir füze olmadığını dile getiren Şoygu, füzenin çok hızlı ve etkili yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, bu füzelerin Ukrayna’da önemli hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.

5. nesil Rus Su-57 savaş uçağı da kullanıldı

Rus Bakan Şoygu, Ukrayna’da 5. nesil Su-57 savaş uçağı da kullandıklarını belirterek, “Ukrayna'da Su-57 uçağı kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bu uçak mükemmel performansını gösterdi. Uçağın çeşitli hava savunma sistemlerine karşı çok yüksek derecede koruması var, füzelere karşı koruması var.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Diyarbakır annelerinden Yüceyurt: Oğlum devletimize teslim ol
Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı
Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 20 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık

Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet