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Dünya

Rusya, uçuşların tekrar başlaması için Türkiye’ye heyet gönderecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek “Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 17.05.2021
Rusya, uçuşların tekrar başlaması için Türkiye’ye heyet gönderecek Fotoğraf: Sefa Karacan - Anadolu Ajansı

Moskova

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, “Sputnik V aşısını Türkiye’ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik.” diye konuştu.

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, “Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında kısıtlanan hava trafiğine ilişkin de temaslarda bulunduğunu kaydeden Ersoy, “Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye’de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir.” dedi.

Ersoy, Rus yetkililerin, Türkiye’de düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını ve iyi gidişatın farkında olduklarının altını çizerek “Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler.” değerlendirmesinde bulundu.

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