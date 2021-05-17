Euro
10.12
Dolar
8.32
BIST 100
1,454.25
Altın
1,866.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı

ABD'de 28 Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 17.05.2021
ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı Fotoğraf: Hassan Jedi - Anadolu Ajansı

Washington

Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat Senatör, Filistin ve İsrail'de son dönemde artan gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 günde 431 bin 483 doz aşı yapıldı
BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek

Benzer haberler

ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı

ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı

Gazze saldırıları öncesinde ABD'nin İsrail'e güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı

ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi İsrail'i boykot kampanyası başlattı

Filistin, ABD'nin BMGK'daki tutumuna tepki gösterdi

Filistin, ABD'nin BMGK'daki tutumuna tepki gösterdi
ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu

ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu
ABD'de Filistin'e destek gösterileri için sokağa çıkan Amerikalılar Biden yönetimine öfkeli

ABD'de Filistin'e destek gösterileri için sokağa çıkan Amerikalılar Biden yönetimine öfkeli