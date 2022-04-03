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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Ali Cura   | 03.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından Buça'dan yayınlanan fotoğrafların ve videoların provokasyon olduğu öne sürüldü.

Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.

Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça’dan tamamen çekildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, 31 Mart'ta Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.

Bu nedenle, Buça'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.

Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Buça'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır."

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