Dolar
16.47
Euro
17.69
Altın
1,867.17
ETH/USDT
1,819.00
BTC/USDT
30,245.00
BIST 100
2,601.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını görüştü.

Emre Gürkan Abay   | 02.06.2022
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fomin ile Griffiths'in bugün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatındaki sorunların ele alındığı bildirilen açıklamada, "Fomin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarını engellemediğini vurguladı. Gemilerin, Ukrayna limanlarından ayrılabileceği insani koridor Mart 2022'den bu yana açıktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Griffiths'e, Karadeniz'deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna'ya ait olduğunun aktarıldığı da kaydedildi.

Gıda alanındaki krizin, ABD ve Batılı ülkelerin sevkiyat zincirlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle yaşandığı ifade edilen açıklamada, Rusya'nın ana ihracatçılarından olduğu tahıla yönelik de bazı kısıtlamaların uygulandığına işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: NATO'nun genişlemesini destekliyoruz, ama terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu?
SSB Başkanı Demir: Kendi kara ve insansız hava araçlarımızı, helikopter, uçak ve gemilerimizi üreten bir konuma geldik
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yaşadığı korkuyu anlattı
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

ABD yönetiminden Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere yönelik yeni yaptırımlar

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi
Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak

Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak
İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım

İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım