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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Ali Cura   | 04.02.2023
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda, esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.

Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusya'da olduğu kaydedilen açıklamada, askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanı sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askeri grubu 'hassas' kategorideki kişilerden meydana geliyor. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.

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