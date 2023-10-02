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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Hankendi'deki Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine ateş açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkeste ihlal yaşandığını belirterek, "Hankendi şehrindeki Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından keskin nişancı silahıyla ateş açıldı. Can kaybı olmadı." ifadesini kullandı.

Emre Gürkan Abay  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Rusya Savunma Bakanlığı: Hankendi'deki Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine ateş açıldı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da uygulanan ateşkeste ihlal yaşandığını belirterek, "Hankendi şehrindeki Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından keskin nişancı silahıyla ateş açıldı. Can kaybı olmadı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karabağ'daki duruma ilişkin bilgi verildi.

Bölgede uygulanan ateşkeste ihlal yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Hankendi şehrindeki Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından keskin nişancı silahıyla ateş açıldı. Can kaybı olmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili Rus Barış Gücü, Azerbaycan tarafı ve Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcileriyle birlikte soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

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