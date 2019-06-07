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Dünya

Rusya: S-400'lerin teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemozov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 07.06.2019
Rusya: S-400'lerin teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız

St. Petersburg

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400’lerin teslimat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

S-400’lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, "Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400’lerin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız." dedi.

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