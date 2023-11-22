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Dünya

Rusya rafineri iyileştirmesine 1 trilyon ruble yatırım planlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “(Petrol) Fiyatlar mevcut durumu objektif şekilde yansıtıyor, iyi bir seviyede ve piyasa dengeli durumda.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Rusya rafineri iyileştirmesine 1 trilyon ruble yatırım planlıyor

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin üretiminde yılda 4 milyon ton, mazot üretiminde yılda 30 milyon kapasite hedeflediklerini belirterek, "50 rafinerinin devreye alınması ve yeniden inşa edilmesini planlıyoruz. Sektördeki yatırımlar 2028 yılına kadar 1 trilyon ruble (yaklaşık 11 milyar dolar) civarında olacak." dedi.

Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rus petrol sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus limanlarında petrol ihracatına yönelik kapasiteyi artıracaklarına işaret eden Novak, Uzak Doğu'ya yönelik sevkiyatın artırılması için Kozmino Limanı'nda petrol ihracat kapasitesini 42 milyon tona çıkardıklarını ve bu limandaki altyapıyı daha da genişleteceklerini söyledi.

Novak, Rusya'nın batısındaki Primorsk, Ust-Luga, Novorossiysk'teki limanlarda kapasiteyi toplamda 32 milyon ton daha artıracaklarını ifade etti.

Akaryakıt üretiminde de rafinerilerin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar yapılacağını belirten Novak, "Yatırım anlaşmalarına yönelik mekanizma 2021'den beri uygulanıyor. Rusya Enerji Bakanlığı ile petrol rafinerisi şirketleri arasında bu tür 21 anlaşma halihazırda imzalanmış durumda." dedi.

Akaryakıt üretimine yönelik rafinerilerin iyileştirilmesini planladıklarını anlatan Novak, "50 rafinerinin devreye alınması ve yeniden inşa edilmesini planlıyoruz. Sektördeki yatırımlar 2028 yılına kadar 1 trilyon ruble civarında olacak. Yeni kapasitelerin devreye alınmasıyla benzin üretiminde yılda 4 milyon ton, mazot üretiminde yılda 30 milyon üretim hacmine çıkacağız." diye konuştu.

Novak, petrokimya sanayisine yönelik yatırımların da 2030 itibarıyla 3 ila 3,5 trilyon rubleye (yaklaşık 39 milyar dolar) ulaşmasını planladıklarını kaydetti.

Petrol fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Novak, "Fiyatlar mevcut durumu objektif şekilde yansıtıyor, iyi bir seviyede ve piyasa dengeli durumda." değerlendirmesini yaptı.

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