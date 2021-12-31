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Dünya

Rusya’nın İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Keferderyen köyüne düzenlediği hava saldırısında, 2 sivil hayatını kaybetti.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 31.12.2021
Rusya’nın İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 11.40'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı saldırılar düzenledi.

İdlib’deki Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre kentin kuzeyindeki Keferderyen köyündeki bir tavuk çiftliğine yapılan hava saldırısında 2 sivil öldü.

Rus savaş uçakları, gün içerisinde İdlib Bara ve Ruj Ovası bölgesine de 6 hava saldırısı düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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