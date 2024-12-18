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Dünya

Rusya’nın gübre ihracatında rekor bekleniyor

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl ülkenin gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Rusya’nın gübre ihracatında rekor bekleniyor

Moskova

Guryev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın gübre ihracatının yüzde 75’inin dost ülkelere gerçekleştirildiğini kaydetti.

Asya’ya gübre ihracatının yüzde 60, Afrika’ya yüzde 18 ve Latin Amerika’ya yüzde 20 arttığına işaret eden Guryev, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.

Guryev, Rusya’nın ihracat pazarlarında özellikle Kanada, ABD, Fas, Suudi Arabistan ve Çin’le rekabet ettiğine vurgu yaptı.

Rusya, Çin’in ardından yüzde 16’lık payla küresel piyasada en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda bulunuyor.

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