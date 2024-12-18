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Dünya

Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında aldığı 1 yıl ev hapsi, Yargıtay tarafından onandı.

Şeyma Yiğit, Esra Taşkın  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı

Ankara

Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin kararını açıkladı.

Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtay'ın nihai kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.

Nicolas Sarkozy, Yargıtay'ın kararına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, masum olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ve Anayasa Konseyinin mevzuatına göre, sanık olarak haklarının ihlal edildiğini savundu.

Söz konusu davayla ilgili AİHM'e başvuracağını duyuran Sarkozy, "AİHM'e yaptığım başvuru maalesef, Fransa'nın mahkum edilmesine yol açabilir." ifadesini kullandı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

Aynı davada Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert, Nicolas Sarkozy ile aynı cezaya çarptırılmış ve Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

Nicolas Sarkozy, bu davada, L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.


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