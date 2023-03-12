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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Luhansk ve Harkiv’de 5 Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerini engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde 5 Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Ali Cura  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Rusya: Luhansk ve Harkiv’de 5 Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerini engelledik

Moskova

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Özel askeri operasyon"un devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk, Liman, Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporijya yönlerinde saldırıların sürdüğünü anlattı.

Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna sabotaj grupların eylemlerinin önlendiğini aktararak, "5 sabotaj ve istihbarat grubunun eylemleri durduruldu." dedi.

Zaporijya şehrinde Ukrenergoçermet işletmesi sahasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat deposunun vurulduğunu bildiren Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mi-8" helikopterin düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, "Operasyonun başından itibaren Ukrayna ordusuna ait 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 hava savunma füze sistemi, 8 bin 275 tank ve zırhlı araç, 1055 çok namlulu roketatar, 4 bin 326 obüs ve havan topu, 8 bin 879 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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