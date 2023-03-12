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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile mücadelede Çekya'nın desteğinin Ukrayna için önemli olduğunu bildirdi.

Ekip  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Zelenskiy: Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği önemli

Kiev

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Resmi olarak görevine başlamasından dolayı tebrik ettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pavel'e cephedeki durum ve Ukrayna'nın güvenlik ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini tartıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Pavel ile işbirliğine devam etmek konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği Ukrayna için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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