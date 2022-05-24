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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kramatorsk’ta Ukrayna’ya ait bir Mig-29 savaş uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Kramatorsk civarında Ukrayna’ya ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü söyledi.

Ali Cura   | 24.05.2022
Rusya: Kramatorsk’ta Ukrayna’ya ait bir Mig-29 savaş uçağı düşürdük

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna’daki taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, bir günde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 3 komuta merkezi, askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 36 alan, Soledar yerleşim birimi civarındaki Ukrayna 14. Mekanize Tugayı topçu birlikleri, Donetsk’teki Krasniy Liman, Spornoye, Nikolayevka, Bahmut, Minkovka ile aralarında Razdolovka’daki ABD yapımı M-777 obüs için 155 milimetrelik mermilerin bulunduğu depo dahil 6 cephaneliğin vurulduğunu ifade etti.

Rus muharebe taktik birliklerinin 2 komuta merkezi, 3 mühimmat deposu, 80 askeri alan ile Donetsk’te Pilipçatino bölgesinde Buk-M1 hava savunma füze sistemini yok ettiğini aktaran Konaşenkov, bu saldırıların sonucunda 210’dan fazla Ukraynalı milliyetçi gücün ve 31 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerince Kramatorsk civarında Ukrayna'ya ait bir Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Füze ve topçu birliklerinin 84 komuta merkezi ile 463 askeri alanı ateş altına aldığını belirten Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkiv ve Herson bölgesinde 5 Ukrayna insansız aracının yok edildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov,"Ukrayna’ya ait bugüne kadar 178 uçak, 125 helikopter, 995 insansız hava aracı, 320 hava savunma füze sistemi, 3 bin 243 tank ve zırhlı araç, 425 çok namlulu roketatar, 1658 obüs ve havan topu, 3 bin 124 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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