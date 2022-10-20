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Dünya

Rusya, kömürünü yüzde 50 ila 60 indirimle ihraç ediyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Rus kömür üreticilerinin yüzde 50 ila 60 arasında indirimle ihracat yapmak zorunda kaldıklarını, ancak yine de kar elde ettiklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 20.10.2022
Rusya, kömürünü yüzde 50 ila 60 indirimle ihraç ediyor

Moskova

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, başkent Moskova’da düzenlenen “Rusya’da üretildi” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus kömür sektöründeki zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, ucuz enerji kaynakları sayesinde krizleri sakin bir şekilde atlattığını belirten Belousov, “Kömür ihracatında yüzde 50 ila 60 indirim uyguluyoruz. Şirketlerimiz kömürü piyasa fiyatının yaklaşık yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Ancak yine de kar ediyorlar.” dedi.

Gübre ihracatçılarının da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Belousov, “Petrolde de bilindiği gibi varil başına 20 ila 30 dolar indirim uygulanıyor.” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, yaptırımlar kapsamında ağustos ayında Rus kömür ithalatına yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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