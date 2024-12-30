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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Dmitri Chirciu, Davit Kachkachishvili  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Moskova

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından, Rusya ile esir takası yaptıklarını duyurdu.

Takas kapsamında 187 asker ve 2 sivil olmak üzere 189 Ukraynalının serbest bırakıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından da esir takasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus askeri geri alındı. Bunun karşılığında 150 Ukrayna askeri geri verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerin serbest bırakılması sürecinde insani arabuluculuk rolü üstlendi."

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