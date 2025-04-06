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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Gece Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Rusya: Gece Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını vurduk

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın merkezi topçu üssüne ve askeri sanayi alanında İHA üreten işletmelere havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm belirlenen unsurlar vuruldu."

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