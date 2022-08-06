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Dünya

Rusya, Gazze Şeridi'ndeki durumun gerginleşmesinden endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun gerginleşmesinin endişe verici olduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 06.08.2022
Rusya, Gazze Şeridi'ndeki durumun gerginleşmesinden endişeli

Moskova

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirdi.

İsrail ordusunun 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bölgede "gerginliği kışkırttığını" belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Moskova, Filistin-İsrail meselesi bölgesinde silahlı şiddetin dalgasından ciddi endişe duyuyor. Tam ölçekli askeri çatışmaya ve ileride Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açabilecek olayları derin endişeyle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafları mümkün mertebe itidalli olmaya, askeri eylemlerin artmasına izin vermemeye ve sürdürülebilir ateşkes sürecine dönmeye çağırıyoruz."

Zaharova, Filistin meselesinin, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, dün abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlere saldırı başlatmıştı. Saldırılarda, biri 5 yaşındaki çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 125 sivil yaralanmıştı.

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