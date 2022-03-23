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Dünya

Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taraf olmayacak.

Yusuf Özcan   | 23.03.2022
Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Paris

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı bugün onayladığı ifade edilen açıklamada, AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.


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