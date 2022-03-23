Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Moskova
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Scholz ile telefonda görüştü.
Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler odak noktası oldu.
Görüşmede, Putin, Rusya'nın "ilkeli tutumu" bağlamında bazı değerlendirmelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.