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Dünya

Rusya döviz cinsi devlet garantilerinin ödemelerini rubleyle yapabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus döviz cinsinden devlet garantilerine yönelik ödemelerin rubleyle yapılmasına izin verdi.

Emre Gürkan Abay  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Rusya döviz cinsi devlet garantilerinin ödemelerini rubleyle yapabilecek

Moskova

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, döviz cinsinden Rus devlet garantileri rubleyle ödenebilecek.

Alıcı tarafından onaylanmasa dahi devlet garantileri için ruble cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Rus devletinin Rus ve yabancı şahıs ve şirketlere, yabancı devletlere ve uluslararası kurumlara verdiği devlet garantilerini kapsıyor.

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