Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,896.10
BTC/USDT
102,870.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk’te iki yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Veseliy Gay ve Puşkino yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Ali Cura  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Rusya: Donetsk’te iki yerleşim birimini ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki ilerleyişine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Donbas’taki önemli bazı noktaları ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Veseliy Gay yerleşim birimi ve merkez askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucu da Puşkino yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birliklerinin taarruzlarında AN/MPQ-65 radar istasyonu, ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sisteminin 4 fırlatıcısı, askeri hava üslerinin altyapısı, 146 bölgedeki askeri birlikler ile teçhizatın toplandığı noktaların vurulduğu bildirildi.

Ayrıca açıklamada, savunma hattında da Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağı, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sisteminden atılan 8 füze ile 116 uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı
Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları yarın Bolu'da başlıyor

Benzer haberler

Rusya: Donetsk’te iki yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk’te iki yerleşim birimini ele geçirdik

G7 liderleri, uluslararası arenadaki krizleri video konferansta görüştü

Rusya: Son bir haftada Donetsk'te 4 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdüreceklerini yineledi

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdüreceklerini yineledi
Trump: Orta Doğu, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun

Trump: Orta Doğu, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun
Ukrayna Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı

Ukrayna Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet