Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,326.53
ETH/USDT
3,391.20
BTC/USDT
61,647.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Kocaeli'de göreve giderken trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki iki yerleşim biriminin ordunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Rusya: Donetsk bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve güney askeri gruplarına bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Spornoye ve Novoaleksandrovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 968 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 463 tank ve zırhlı araç, 1361 çok namlulu roketatar, 11 bin 129 obüs ve havan topu ile 23 bin 136 özel askeri araç imha edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Doğu Anadolu'daki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Komandolardan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel koşu
Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de bir lokantada patlama meydana geldi, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Rusya: Donetsk bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Ülkelerin nükleer silahlara yatırımı, 2023'te silah şirketlerine 31 milyar dolar kazandırdı

AB, Rusya'ya desteği nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak

Putin: (Orta ve kısa menzilli füzeler) Bu sistemleri üretmeye başlamamız gerekiyor

Putin: (Orta ve kısa menzilli füzeler) Bu sistemleri üretmeye başlamamız gerekiyor
Putin: Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında büyüyecek

Putin: Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında büyüyecek
Gazprom: 2027’de Çin’in en büyük doğal gaz sevkiyatçısı olacağız

Gazprom: 2027’de Çin’in en büyük doğal gaz sevkiyatçısı olacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet