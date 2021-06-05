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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'ABD doları silah olarak kullanıyor' çıkışı

ABD'nin yaptırımları ve kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolarsızlaştırma sürecini hızlandırıyor.

05.06.2021
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'ABD doları silah olarak kullanıyor' çıkışı

St. Petersburg
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir ay içerisinde yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracaklarını açıkladı. Plana göre, doların payı yerine avro, altın ve yuanın payı artacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkenin önemli stratejilerinden biri olarak tanımlanan bu planı uygulamaya mecbur oldukları mesajını verdi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan Rus lider, "Amerikalı ortaklarımız, bizi bunu yapmaya zorluyorlar. Dolar kullanımını bilinçli olarak terk etmiyoruz, buna mecbur bırakılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Putin’e göre, ABD doları bir yaptırım silahı olarak kullanırken “bindiği dalı kesiyor” ve doların güvenilirliğini azaltıyor.

Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan “petrodolar” ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek, "Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur." yorumunda bulundu.

Rus devletinin kontrolündeki enerji şirketleri, Çin’e ihraç edilen petrolde yuanın, Avrupa’ya satılan petrol ve doğal gazda ise avronun payını yükseltmeye yönelik somut adımları atmış durumda.

Ancak uzmanlar, Rus ekonomisinin dolarsızlaştırılması sürecinde en büyük engel olarak Rusya’daki özel sektörün sürece adaptasyonda yaşayacağı zorluklara işaret ediyorlar. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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