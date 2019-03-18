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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Yeni Zelanda'daki saldırının amacı ülkeyi sarsmak

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısının amacı ülkeyi sarsmaktır." dedi.

Dmitri Chirciu   | 18.03.2019
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yeni Zelanda'daki saldırının amacı ülkeyi sarsmak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının, ülkeyi sarsmayı amaçladığını söyledi.

Putin, Kırım ve Sivastopol kentinde toplum temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısını değerlendirdi.

Saldırıda ölenler için üzüntülerini dile getiren Putin, "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısının amacı ülkeyi sarsmaktır." dedi.

Terör eylemlerinin her ülke için tehlikeli olduğunu belirten Putin, Rusya'nın bu tür saldırılara izin vermeyeceğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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