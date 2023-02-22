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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çin ile Rusya arasındaki işbirliği, uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için son derece önemli." dedi.

Emre Gürkan Abay, Ali Cura   | 22.02.2023
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Moskova'da görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüştü.

Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerlediğine işaret ederek “Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, önceki yıllarda planladığımız gibi devam ediyor. Her şey ileriye dönük ve yeni kilometre taşlarını geride bırakıyoruz.” dedi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, uluslararası alanda da öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Günümüzde uluslararası ilişkiler, çift kutuplu sistemin çökmesinden sonra daha iyi bir duruma gelmedi. Çin ile Rusya arasındaki işbirliği, uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için son derece önemli.” diye konuştu.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 200 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek söz konusu hacmin geçen yıl 185 milyar doları aştığının altını çizdi.

Rusya ile Çin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü nezdinde işbirliğini de sürdürdüğünü anlatan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de yakın zamanda Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Vang da uluslararası durumun karmaşık olduğuna işaret ederek “Çin-Rusya ilişkileri uluslararası toplumun baskısına göğüs gerdi ve istikrarlı bir şekilde gelişiyor.” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, üçüncü taraflara yönlendirilmediğinin altını çizen Vang, “Elbette ilişkilerimiz üçüncü tarafların da baskısına boyun eğmiyor. İlişkilerimizin ekonomik, siyasi ve kültürel çok güçlü bir temeli var ve bizler de engin bir deneyime sahibiz.” diye konuştu.

Vang, çok kutuplu ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik olduğu bir düzeni desteklediklerini vurgulayarak “Rusya ile birlikte, ülkelerimizin çıkarlarını güvence altına almak için daha da yapıcı bir rol oynamaya yönelik siyasi irade göstermeye, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye, stratejik işbirliğini ve kapsamlı etkileşimi genişletmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Lavrov: "Dayanışma ve (Çin ile) birbirimizin çıkarlarını savunmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu gösteriyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüştü.

Başkent Moskova'da yapılan görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve dinamik bir şekilde geliştiğini bildirdi.

Bu ilişkilerin dünya sahnesindeki "yüksek türbülansa" rağmen geliştiğine dikkati çeken Lavrov, "Uluslararası hukuka saygı ve Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolü temelinde, dayanışma ve birbirimizin çıkarlarını savunmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Vang'ı ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörlüğüne atanmasından dolayı tebrik ederek, "Yeni görevinizdeki çalışmalarınızın Rusya-Çin stratejik etkileşim ve çok yönlü ortaklık ilişkilerinin devamlılığını daha da güçlendireceğine eminim." dedi.

Vang ise karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu belirterek, "Yeni anlaşmalara varmayı bekliyorum." diye konuştu.

Bağımsız bir dış politikayı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Vang, karşılıklı yarar ve kazanma ruhuyla açıklık stratejilerini daha fazla uygulayacaklarını aktardı.

Vang, "Çin'in modernleşmesi yoluyla yalnızca Rusya ile değil, dünyanın tüm ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi için yeni ufuklar açacağız, tüm ortaklarla etkileşimin özünü zenginleştireceğiz." görüşünü dile getirdi.

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