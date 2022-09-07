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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını belirterek, “Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 07.09.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı

Moskova

Putin, Vladivostok şehrinde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştiğine işaret eden Putin, “Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 36 artarak 140 milyar dolara çıktı. Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı. Görünen o ki ticaret hacmimiz yakında 200 milyar dolara ulaşacak.” diye konuştu.

Rusya, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları nedeniyle başta enerji kaynakları olmak üzere ihracatını Asya’ya yönlendirmek istiyor.



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