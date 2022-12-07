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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor

Ali Cura   | 07.12.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor

Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." dedi.

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