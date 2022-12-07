Dolar
18.64
Euro
19.57
Altın
1,782.85
ETH/USDT
1,229.50
BTC/USDT
16,810.00
BIST 100
4,827.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Polonya, 2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'da anıt istiyor

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mularczyk, "Almanya'da II. Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanları için bir anıt olmadığı gerçeğini gündeme getirdim. Bu anıtın dikileceğine inanıyorum." dedi.

Murat Temizer   | 07.12.2022
Polonya, 2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'da anıt istiyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Varşova

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, savaş tazminatı konusunun netleştirilmesi için Alman yetkililerle görüştüğünü belirterek, "Ayrıca Almanya'da II. Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanları için bir anıt olmadığı gerçeğini gündeme getirdim. Bu anıtın dikileceğine inanıyorum." dedi.

Berlin ziyaretinde açıklamalarda bulunan Mularczyk, görüşmelerin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Mularczyk, Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Ukrayna'daki haksız savaş nedeniyle Rusya'yı cezalandırma konusunda anlaştık. Muhataplarım Polonya'nın Ukrayna'ya yardım etmedeki rolünü vurguluyor." diye konuştu.

Savaş tazminatı konusunun netleştirilmesi için de Alman yetkililerle görüştüğünü belirten Mularczyk, "Ayrıca Almanya'da II. Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanları için bir anıt olmadığı gerçeğini gündeme getirdim. Bu anıtın dikileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mularczyk, ülke ekonomisi ve Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği (AB) fonlarının kilidinin açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon avro olarak hesap eden raporu 1 Eylül'de yayımlamıştı.

İktidardaki muhafazakar milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez: Türk kahvesinin tadı hem damakta hem de hafızada kalıyor
Manisalı bakkal, 10 yaşındaki çocuğu "Heimlich manevrasıyla" kurtardı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz bıçaklı saldırıda yaralandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi: Türk kahvesi dünyanın en iyi kahvesi

Benzer haberler

Polonya, 2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'da anıt istiyor

Polonya, 2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'da anıt istiyor

ABD, Polonya ve Güney Kore'ye 5,25 milyar dolarlık askeri satışa onay verdi

Almanya'nın Patriot önerisi Polonya tarafından kabul edildi

Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı

Polonya Savunma Bakanı: ABD, 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı
Polonya'da "Patriot" belirsizliği sürüyor

Polonya'da "Patriot" belirsizliği sürüyor
Polonya, Litvanya ve Estonya'dan, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına destek

Polonya, Litvanya ve Estonya'dan, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet